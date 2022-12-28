العالم اليوم - قادته للعالمية.. باحث مصري يبدع بمجال تطوير البطاريات

انتم الان تتابعون خبر قادته للعالمية.. باحث مصري يبدع بمجال تطوير البطاريات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - قاد تفوق الشاب المصري، أحمد العبد، الذي لم يتجاوز الثلاثين من العمر للحصول على منح عديدة للدراسة في الخارج فاختار كوريا الجنوبية للدراسة فيها، لتصبح نقطة انطلاقه في بحوثه العلمية الدقيقة.