ارتفاع ضحايا انفجار ناقلة غاز في جنوب إفريقيا إلى 26

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 08:29 مساءً - ارتفع عدد الضحايا في حادث انفجار ناقلة غاز قرب مستشفى بجنوب أفريقيا إلى 26 شخصا، من بينهم ثمانية من طاقم التمريض وسائق مستشفى ومرضى في وحدة الطوارئ والعديد من الأطفال.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أنه في الوقت الذي لا يزال فيه هناك شخصان في عداد المفقودين، ويتم أيضًا علاج العديد من الأشخاص من حروق من الدرجة الثالثة.

وألقت الشرطة القبض على سائق الناقلة الذي كان ينقل الغاز من خليج ريتشاردز إلى بوتسوانا، إلا أن السلطات أكدت أنه تم الإفراج عنه بعد ذلك لعدم كفاية الأدلة، على الرغم من أنها وجهت إليه عدة تهم تتعلق بالقتل العمد والإهمال الذي تسبب في انفجار أدى إلى الوفاة وإلحاق أضرار هائلة بالممتلكات.

وفي شأن آخر، قال موندلي جونجوبيلي وزير شئون الرئاسة في جنوب إفريقيا، إن الحكومة أعادت توطين جميع العائلات التي نزحت بسبب فيضانات منطقة كوازولو ناتال إلى أماكن إقامة جديدة أفضل من مراكز الإيواء.

ونقلت صحيفة (جنوب إفريقيا) عن الوزير قوله إن أكثر من 8000 أسرة تأثرت بالفيضانات التي ضربت البلاد في وقت سابق من العام الجاري، وقد تم إغلاق 135 مركزًا للرعاية الجماعية والتي تأوي الأشخاص الذين تضرروا من الفيضانات في مختلف المناطق الأكثر تضررا مثل أوغو وإليمبي وتيكويني، حيث تم تزويد المواطنين بمساكن بديلة وبعض الاحتياجات الأساسية في مناطق مختلفة مثل قاعات المجتمع والكنائس عبر المناطق المتضررة في المرحلة المتوسطة من مشروع إعادة التوطين.

وأضاف الوزير أنه لضمان الوصول لمرحلة الاستقرار، تم بناء 1731 وحدة سكنية مؤقتة وتسليمها للمستفيدين، بجانب توفير 10 مواقع إيواء طوارئ انتقالية، وتزويد 493 أسرة بمواد البناء، وما زالت عملية بناء السكن الدائم مستمرة.

وقال الوزير الجنوب إفريقي إن مرحلة إعادة التأهيل والبنية التحتية طويلة الأجل تتضمن بناء هياكل سكنية دائمة للعائلات النازحة، كما يتم تقديم المشورة لجميع العائلات، وإصلاح الجسور والطرق المتآكلة، والتي تم ترميم الكثير منها.