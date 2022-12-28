العالم اليوم - ارتفاع طفيف بإنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع طفيف بإنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 08:22 مساءً - ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في شهر نوفمبر، ليصل إلى 10.9 مليون برميل يوميا، مقابل 10.71 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وأظهرت حسابات لرويترز وبيانات نشرتها هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، الأربعاء، أن حجم إنتاج النفط ومكثفات الغاز بالطن بلغ 44.6 مليونا الشهر الماضي.

وأعلنت "روستات" أيضا إن إنتاج النفط باستثناء مكثفات الغاز بلغ 40.9 مليون طن الشهر الماضي، مقارنة مع 41.6 مليون طن في أكتوبر.

وأضافت أن إنتاج الغاز الطبيعي المُسال بلغ 2.8 مليون طن في نوفمبر بانخفاض 0.7 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة عن أكتوبر.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المُسال منذ يناير حتى نوفمبر 29.7 مليون طن بزيادة 9.5 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2021.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 48.1 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أي أقل بنسبة 16.5 بالمئة عن نوفمبر 2021، لكنه ارتفع بنسبة 5.2 بالمئة عن أكتوبر 2022.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك قد توقع أن يتراجع إنتاج الغاز الروسي وصادراته خلال العام الجاري بنسبة كبيرة، بسبب توقف صادرات الغاز الروسي عبر خطي أنابيب "نورد ستريم".

وأضاف نوفاك، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن إنتاج الغاز الروسي وصادراته سيسجلان انخفاضا قويا، حيث سيقل إنتاج الغاز بنسبة 12 بالمئة مقارنة بعام 2021، وستنخفض الصادرات بنحو 25 بالمئة "وذلك يعود بشكل رئيسي إلى "أعطال العمل بالبينة التحتية الخاصة بتصدير الغاز"، حسب تعبيره.

إلا أنه توقع، من جهة أخرى، أن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال قد يرتفع بنسبة تتجاوز 8.7 بالمئة.

وقال نوفاك أيضا إن روسيا تخطط لتوسيع مرافق الموانئ لتزويد موارد الطاقة عن طريق البحر في غضون 3 سنوات.

وذكر أن صادرات الغاز الروسي في 2021 ارتفعت بنسبة 10 بالمئة إلى 763 مليار متر مكعب ونمت الصادرات بنسبة 3 بالمئة إلى 250 مليار متر مكعب.