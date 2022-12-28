ألمانيا تتولى قيادة القوة العسكرية الأعلى استعدادا لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - تتولى ألمانيا قيادة القوة العسكرية الأعلى استعدادًا لحلف شمال الأطلنطى مع بداية العام الجديد، حيث وضعت الآلاف من القوات فى حالة تأهب واستعداد للانتشار فى غضون أيام.





ونقل بيان صادر عن حلف شمال الأطلنطى "ناتو" عن المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجيسكو قولها إن: "ألمانيا حليف مهم ونشكرها على قيادتها للقوة العسكرية الأعلى استعدادا خلال عام 2023".

وأضافت أنه فى الوقت الذى لا تزال فيه الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا فى تهديد السلام والأمن فى أوروبا، يجب ألا يكون هناك شك فى عزم الناتو على حماية كل شبر من أراضى الحلفاء والدفاع عنها.

وأضافت أن القوة تعتبر هى المستجيب الأول لحلف الناتو وجزء أساسى من دفاعه الجماعى، كما تعد قيادة ألمانيا بمثابة استعراض قوى لالتزامها وقدراتها.

وتعتبر القوة هى العنصر الأكثر استعدادًا لحلف الناتو للاستجابة والردع، ويتم تناوب قيادتها سنويًا بين الحلفاء. ومن المنتظر أن تتألف القوات البرية لقوات المهام المشتركة من حوالى 11500 ألف جندى خلال عام 2023، كما سيساهم تسعة دول أخرى من الحلفاء فى القوة هى بلجيكا وتشيكيا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وألمانيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا.

يشار إلى أنه تم إنشاء قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد للناتو فى عام 2014 فى مركز قوة استجابة الناتو المعززة، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والأزمات فى الشرق الأوسط.

وتتولى ألمانيا القيادة من فرنسا، التى قادت القوة خلال عام 2022، وردًا على الهجمات الروسية لأوكرانيا فى فبراير من العام المنتهى الجارى، نشر الناتو عناصر من القوة العسكرية الأعلى استعدادًا فى رومانيا فى أول مهمة دفاع جماعى للقوة على الإطلاق.