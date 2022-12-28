العالم اليوم - مصر.. رقم قياسي جديد في صادرات الغاز الطبيعي خلال 2022

انتم الان تتابعون خبر مصر.. رقم قياسي جديد في صادرات الغاز الطبيعي خلال 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان، الأربعاء، أن البلاد قد قامت بإنتاج نحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري.

وحققت مصر، بحسب البيان، رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي، لتصل إلى 8 مليون طن هذا العام مقارنة بـنحو 7 مليون طن العام السابق.

كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام حوالي 8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140 بالمئة عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وذكرت الوزارة في بيان أدائها خلال العام الجاري، أن إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية في خلال عام 2022 بلغ حوالي 79.5 مليون طن، بواقع 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 185 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً، ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالي 183 مليون دولار.

وقد نجح قطاع البترول، بحسب البيان، في تطبيق خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في أغسطس الماضي، كما تم توفير كميات إضافية للتصدير، وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال.

وذكر البيان أن مصر قامت ببيع نحو 568 ألف أونصة ذهب وفضة خلال عام 2022، بزيادة نسبتها 17 بالمئة عن عام 2021.

وبلغت إجمالي قيمة مبيعاتهم حوالي 878.24 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الضريبة المستحقة ونسبتها 3 بالمئة نحو 26 مليون دولار.

وتم إنتاج نحو 9.5 مليون طن من المنتجات والخامات التعدينية خلال العام بزيادة نسبتها حوالي 50 بالمئة عن عام 2021.