العالم اليوم - "مجنون ليلى" الفرنسي.. رحيل المؤرخ أندريه ميكيل

انتم الان تتابعون خبر "مجنون ليلى" الفرنسي.. رحيل المؤرخ أندريه ميكيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - تودع الثقافة العربية الإسلامية أحد أبنائها وهو المؤرخ والمستعرب الفرنسي، أندريه ميكيل، الذي كرّس حياته لخدمة اللغة العربية وآدابها منذ أن قرأ الآيات القرآنية واكتشف فيها طاقة إيحائية ورمزية لا نظير لها.