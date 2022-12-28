زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - وقال معهد الأورومتوسطى اليونانى، إن مركز الزلزال كان على بعد 15 كيلومترا شمال شرق بلدة خالكيدا على عمق أربعة كيلومترات -وفق ما نقلته صحيفة "كاثمرينى" اليونانية.

وأعطى معهد أثينا للديناميكا الجيوديناميكية قراءة 4.9 وعمق 13.2 كيلومتر.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار.