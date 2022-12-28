وزير الاقتصاد اللبنانى: لا بد من تعديلات تشريعية لإصلاح وضع البلاد

وكان نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور سعادة الشامى، قد أكد فى وقت سابق، إن الوضع الاقتصادى فى البلاد صعب جدا ويحتاج إلى مواجهة الواقع بشجاعة واتباع سياسات وتدابير قد تكون صعبة ومؤلمة للخروج من هذه الأزمة غير المسبوقة فى التاريخ المعاصر، مشددا على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى هو ممر إلزامى للإصلاح حتى يعود لبنان إلى الأسواق العالمية وتأتى المساعدات التى تعد البلاد فى أشد الحاجة إليها من الدول والمنظمات الدولية الأخرى التى تُجمع كلها على ضرورة الاتفاق مع الصندوق.
وأشار إلى أن نجاح خطة الحكومة للإصلاح ليس مضمونا إذا لم تقم الدولة اللبنانية بكل الإجراءات الضرورية المطلوبة وفى الوقت المناسب، معتبرا أن هناك صعوبات جمة وخاصة مع التقاء مصالح بعض "النخب" مع مصالح بعض صانعى القرار فى لبنان، مشددا على أن هذا لا يعنى على الإطلاق أن تضعف الحكومة أمام التحديات الهائلة التى تواجهها، بل على العكس يجب العمل بكل قوة لتحقيق ما هو مطلوب.
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