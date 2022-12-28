اليابان تعتزم تحسين نظام تحذير المواطنين من الصواريخ

جدة - نرمين السيد - تعتزم الحكومة اليابانية تحسين نظام التحذير من الصواريخ على مستوى البلاد والذى يهدف إلى تحذير المواطنين من عمليات إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية، وذلك بهدف بدء العمل بالنظام المحسن فى الصيف المقبل.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ بالستية فى أكتوبر ونوفمبر، لكن فى نوفمبر صدر التحذير بعد الوقت الذى كان من المتوقع أن يحلق فيه الصاروخ فوق اليابان، ولمعالجة هذه المشكلة تخطط الحكومة لتوسيع مناطق التنبيه من خلال الجمع بين البلديات المجاورة فى منطقة استجابة واحدة. ويقول المسؤولون إنه من المتوقع أن يؤدى التغيير إلى تسريع إعلانات التنبيه بحوالى دقيقة واحدة مقارنة بالوقت الذى استغرقه إصدار التنبيه فى أكتوبر الماضى. كما يتوقعون أن يستغرق التطوير حوالى ستة أشهر.

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