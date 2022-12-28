«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يعين جنرالا سابقا بـ الليكود وزيرا للدفاع

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الليكود الإسرائيلى، تعيين الجنرال يوآف جالانت فى منصب وزير الدفاع فى الحكومة الجديدة التى يصوت عليها الكنيست غدا الخميس، بقيادة بنيامين نتنياهو، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى المكلف بنيامين نتنياهو، قد أعلن أيضا أمس الثلاثاء، تعيين تساحى هنجبى، من حزب الليكود رئيسًا لمجلس الأمن القومى. يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلى، كان قد أعلن استقالة رئيسه المؤقت ياريف ليفين من منصبه، استعدادًا لتولى منصب وزارى فى حكومة نتنياهو المقرر عرضها على الكنيست غدا الخميس.

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