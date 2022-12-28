روسيا: أوكرانيا تحولت إلى منصة لتنفيذ هجمات إلكترونية ضدنا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تحولت إلى منصة لاختبار أساليب الحرب السيبرانية ضد روسيا، مؤكدة ارتفاع عدد الهجمات الإلكترونية ضد مؤسسات روسية بنسبة 80% خلال هذا العام.





وقال نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرومولوتوف - إن كييف فقدت سيادتها الإلكترونية وأصبح الناتو يستخدمها أداة لتنفيذ الهجمات ضد مؤسسات روسية من بينها مؤسسات حكومية وتعليمية وشركات نقل. وأضاف أن الشركات الغربية تدعم إجراءات كييف المعادية لروسيا فى الفضاء المعلوماتى وأن الخبراء الروس يتمكنون من التصدى للهجمات السيبرانية بشكل فعال. بدوره، اقترح نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميترى مدفيديف، عدم السماح بدخول الخونة الذين يكرهون بلادهم لدرجة الدعوة إلى هزيمتها. وقال مدفيديف - فى منشور بقناته على تطبيق "تليجرام" - "إن جنودنا يدافعون عن بلادنا بالسلاح فى أيديهم ويخاطرون بحياتهم يوميا ويسطرون معجزات البطولة الحقيقية، فى الوقت الذى يتمنى فيه أصحاب هذه النزوات الفاسدة الموت لمواطنيهم والدمار لبلادهم على نحو مناف للعقل والمنطق".

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