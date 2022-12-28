العالم اليوم - بالفيديو.. لماذا بكى السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف"؟

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لماذا بكى السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 04:24 مساءً - لم يتمالك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفسه وانهمرت دموعه، خلال كلمة شكر وجهها له الفنان أشرف عبد الباقي، في النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، التي جاءت هذه السنة تحت شعار "لينا مكان".

وخلال تواجده على المسرح برفقة أشخاص من ذوي الهمم، قال أشرف عبد الباقي: "إذا كنا سنتكلم عن أفضل صاحب، فهو متواجد معنا في القاعة، والذي أشار إلى القادرين باختلاف، وجعل وجهة النظر كلها تختلف"، في إشارة إلى جهود عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بدعم أصحاب الهمم.

ومع هذه الكلمات، وتعالي أصوات التصفيق والدعم، بدأ الرئيس المصري في مغالبة دموعه.

وتهدف فعالية "قادرون باختلاف" إلى دعم أصحاب الهمم، والتأكيد على دورهم المهم في المجتمع.