الكرملين: لا توجد خطة سلام مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، تعليقا على مبادرة الرئيس الأوكرانى بإعداد خطة سلام ومطالبته بعقد قمة سلام دولية تحت رعاية الأمم المتحدة فى فبراير المقبل: "لا توجد حتى الآن خطة سلام أوكرانية، ولا يمكن أن تكون هناك خطة سلام لأوكرانيا لأنها لا تأخذ بالاعتبار حقائق اليوم على الأرض مع دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا"، مشددا على أن أى خطة لا تأخذ هذه الحقائق فى الاعتبار لا يمكن أن نسميها سلمية.

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