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العالم اليوم - لبلبة: المرحلة الحالية هي أصعب مراحلي الفنية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - بعد مرور سبعين عاماً على العطاء الفني، قالت الفنانة المصرية لبلبة إن رحلتها الفنية تمر حالياً بأصعب مراحلها.

وأضافت لبلبة في حديث لموقع "دوت الخليج":

  • تكرمت كثيرا ولكن التكريم الأخير في مهرجان القاهرة أسعدني كثيرا واعتبره إنجاز العمر.
  • أمي كانت مسؤولة عن عملي، وعندما سألتها عن سر إصرارها على مواصلة طريقي الفني أجابت أن السر يكمن برغبتها بعدم إبعادي عن الجمهور.
  • عادل إمام هو من كان له الدور في بدأ مسيرتي التلفزيونية، وشجعني على العمل.
  • كان عمري سبع سنوات عندما بدأت العمل مع عبد الحليم حافظ.
  • رغم صغر سني كنت أعرف مدى أهمية النجوم اللذين عملت معهم، والنجومية لم تأخذني بل تعلمت آداب المهنة والتعاطي مع الجمهور.
  • أحب أن أجسد أدوار الإعاقة والشر، وأتمنى أن تعرض علي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر لبلبة: المرحلة الحالية هي أصعب مراحلي الفنية .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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