العالم اليوم - لبلبة: المرحلة الحالية هي أصعب مراحلي الفنية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - بعد مرور سبعين عاماً على العطاء الفني، قالت الفنانة المصرية لبلبة إن رحلتها الفنية تمر حالياً بأصعب مراحلها.

وأضافت لبلبة في حديث لموقع "دوت الخليج": تكرمت كثيرا ولكن التكريم الأخير في مهرجان القاهرة أسعدني كثيرا واعتبره إنجاز العمر.

أمي كانت مسؤولة عن عملي، وعندما سألتها عن سر إصرارها على مواصلة طريقي الفني أجابت أن السر يكمن برغبتها بعدم إبعادي عن الجمهور. عادل إمام هو من كان له الدور في بدأ مسيرتي التلفزيونية، وشجعني على العمل.

كان عمري سبع سنوات عندما بدأت العمل مع عبد الحليم حافظ.

رغم صغر سني كنت أعرف مدى أهمية النجوم اللذين عملت معهم، والنجومية لم تأخذني بل تعلمت آداب المهنة والتعاطي مع الجمهور.

أحب أن أجسد أدوار الإعاقة والشر، وأتمنى أن تعرض علي.

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