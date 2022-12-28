زيلينسكى: عام 2023 سيكون حاسما مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، أن العام المقبل يجب أن يكون حاسما فى هذا الصراع، وسنواصل تدريب وتأهيل قواتنا حتى ذلك الوقت، نحن نعى حجم الصعوبات التى سنواجهها خلال فصل الشتاء، ونعلم جيدا ماذا سنفعل بحلول الربيع، وندرك مسبقا ما هى النتائج التى سيحققها قطاع الدفاع والأمن.

وأشار إلى الصعوبات التى تواجهها القوات المسلحة الأوكرانية، فى منطقتى أرتيموفسك وكريمينايا.

وتقع أرتيموفسك شمال مدينة جورلوفكا، وتعتبر مركزا هاما لتزويد قوات كييف بالأسلحة والعتاد، عبر شبكة الطرق والسكك الحديدية التى تربطها بالمدن الأوكرانية، وتدور فيها معارك ضارية بين القوات الروسية، وقوات كييف والمرتزقة الأجانب المتعاونين معها.