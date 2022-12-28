زيلينسكى: عام 2023 سيكون حاسما مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، أن العام المقبل يجب أن يكون حاسما فى هذا الصراع، وسنواصل تدريب وتأهيل قواتنا حتى ذلك الوقت، نحن نعى حجم الصعوبات التى سنواجهها خلال فصل الشتاء، ونعلم جيدا ماذا سنفعل بحلول الربيع، وندرك مسبقا ما هى النتائج التى سيحققها قطاع الدفاع والأمن.
وأشار إلى الصعوبات التى تواجهها القوات المسلحة الأوكرانية، فى منطقتى أرتيموفسك وكريمينايا.
وتقع أرتيموفسك شمال مدينة جورلوفكا، وتعتبر مركزا هاما لتزويد قوات كييف بالأسلحة والعتاد، عبر شبكة الطرق والسكك الحديدية التى تربطها بالمدن الأوكرانية، وتدور فيها معارك ضارية بين القوات الروسية، وقوات كييف والمرتزقة الأجانب المتعاونين معها.
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