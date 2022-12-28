جدة - نرمين السيد - ذكر الجيش الأوكرانى، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أطلقت 33 صاروخا على أهداف مدنية فى مدينة "خيرسون" خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك مع تزايد حدة القتال بالتزامن مع نشر روسيا المزيد من الدبابات والعربات المدرعة على الخطوط الأمامية.





ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها، إن القوات الروسية هاجمت مناطق مأهولة بالسكان على الضفة اليمنى لنهر "دنيبرو" بالقرب من مدنية "خيرسون" بقذائف الهاون والمدفعية. من جانبها، نفت روسيا استهداف المدنيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: القوات الروسية أطلقت 33 صاروخا على أهداف مدنية فى خيرسون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.