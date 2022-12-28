«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل زيارة وزير الدفاع الفرنسى لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - توجه سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع الفرنسى، إلى أوكرانيا، اليوم الأربعاء، فى خطوة وصفت بـ"المفاجئة"، حيث تحمل الزيارة الكثير من الدعم لكييف فى صراعها العسكرى مع الجانب الروسى.





وأكد خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، أن الزيارة تستمد أهميتها من كونها تأتى بعد سلسلة من الانتقادات الأوروبية والأوكرانية لبعض التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، التى دعا خلالها لتوفير الأمن لروسيا وأوكرانيا على حدٍ سواء.

وأوضح أن الزيارة تأتى فى الوقت الذى يشهد استهداف أوكرانيا للداخل الروسى، وهو ما من المتوقع أن يتبعه رد فعل عنيف من قبل موسكو، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن استراتيجية فرنسا تعتمد على اتجاهين أساسيين، يتعلق إحداهما بالسير على النهج التفاوضى، فيما يركز الآخر على دعم أوكرانيا عسكريًا فى مواجهتها ضد الروس.

وتوجه وزير الدفاع الفرنسى، خلال زيارته أوكرانيا، إلى معسكر تدريب الجنود الأوكرانيين، كما يلتقى نظيره الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف.