العالم اليوم - "كوميرز بنك" يتوقع ارتفاع النفط لـ 95 دولارا بمنتصف 2023

انتم الان تتابعون خبر "كوميرز بنك" يتوقع ارتفاع النفط لـ 95 دولارا بمنتصف 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 02:18 مساءً - توقع "كوميرز بنك"، أن يتعافى سوق النفط في الأشهر المقبلة، بعد عام مضطرب، ليصل إلى 95 دولارا للبرميل بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وذكر البنك الألماني أن الطلب سيتجاوز العرض مرة أخرى اعتبارا من منتصف العام فصاعدا، وأن المخزونات المنخفضة بالفعل، ستنخفض أكثر.

"نعتقد أن السعر الحالي للنفط قصير الأمد، ونتوقع انتعاشا كبيرا في الأسعار في الأشهر المقبلة، وبحلول منتصف العام من المتوقع أن يصل خام برنت إلى 95 دولارا للبرميل مرة أخرى"، بحسب ما ذكره المحللون الاستراتيجيون في البنك.

وأشار كوميرز بنك إلى أنه في حالة عدم انتعاش الأسعار، وهو أمر لا يرجحه، فإن "أوبك+" من المتوقع أن تقوم بالمزيد من تخفيضات الإنتاج.

وكانت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم "أوبك+"، قد عززوا الإنتاج لمعظم عام 2022 مع تعافي الطلب.

لكن المجموعة وافقت في الرابع من ديسمبر على التمسك بخطة أكتوبر لخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا من نوفمبر حتى 2023.

وشهدت أسعار النفط بعض التراجع اليوم، وسط مخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، إلى جانب القلق من الركود العالمي، ليصل خام برنت إلى حوالي 83.8 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 79 دولارا للبرميل.