العالم اليوم - شراكة عمانية كويتية سعودية لتطوير مجمع بتروكيماويات في عمان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 02:18 مساءً - وقعت المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو" العمانية، وشركة "سابك" السعودية، وشركة البترول الكويتية العالمية اتفاقية تطوير مجمع بتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان.

وتهدف الشركات الثلاث من هذه الاتفاقية إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات يتكون من وحدة تكسير بالبخار ووحدات للمشتقات ومحطة لاستخراج سوائل الغاز الطبيعي في منطقة سيح نهيدة.

وسيتم إجراء الدراسات اللازمة والتعاون باستخدام الخبرات الفنية والتجارية الواسعة في الشركات الثلاث لتطوير المشروع.

ويهدف مشروع إنشاء مجمع بتروكيماويات إلى تحقيق عوائد من سوائل الغاز الطبيعي والمواد الأولية الأخرى من مصفاة الدقم في شرق سلطنة عمان، وذلك لتصنيع منتجات بتروكيماوية تستهدف الأسواق النامية المرتبطة بعدد من المجالات أبرزها مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة والتنقل والبناء والسلع والرعاية الصحية والتعبئة والتغليف.

ويعتزم الشركاء تطبيق أحدث التقنيات في هذا المشروع؛ لتقليل البصمة الكربونية ودمج جوانب الاقتصاد الدائري والالتزام بالمعايير البيئية العالية ومن المؤمل أن يعمل المشروع على دعم التطلعات التنموية للمنطقة وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز قيمة هذه الشركات.

وسيستفيد المشروع أيضًا من موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والقريب من الأسواق العالمية، ومن البنية الأساسية التي تم تطويرها في المنطقة، خاصةً وأن مجموعة أوكيو تواصل استراتيجيتها للإسهام في تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وجعلها مركزًا للصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.