الاحتلال يجدد استهداف الصيادين والمزارعين فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "وفا" أن بحرية الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه مراكب الصيادين قبالة رفح جنوب القطاع ما اضطرهم للعودة إلى الشاطئ، فيما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الأطراف الجنوبية للقطاع الرصاص باتجاه المزارعين شرق خان يونس ورفح ما أجبرهم على مغادرة أراضيهم. واعتدت قوات الاحتلال أمس على المزارعين شرق بلدتى القرارة وخزاعة جنوب القطاع.

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