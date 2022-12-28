مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته.

يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين ما عدا يومى الجمعة والسبت وذلك فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه.