أمريكا تحت حصار عاصفة القرن (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - شهدت الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة ثلجية هى الأسوأ منذ عام 1977، حيث عانت المدن الأمريكية من درجات حرارة وصلت حد التجمد، الأمر الذى أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 62 شخصا.





كما تسببت العاصفة الشتوية فى إلغاء 17 ألف رحلة جوية، وتأجيل أكثر من 7700 رحلة خلال الأيام الماضية، كذلك تسببت فى تعطيل محطات الوقود وانقطاع التيار الكهربائى فى العديد من المناطق بعد تساقط الثلوج فى المحطات الفرعية وحتى تجميدها. من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، حالة الطوارئ، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب العاصفة الثلجية. وبحسب المسؤولون، فإن هذه العاصفة تعد الأكثر تدميرا فى تاريخ أمريكا، مشيرين إلى أنه تم استدعاء رجال الحرس الوطنى.

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