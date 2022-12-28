العالم اليوم - الكرملين: لم نستشر "أوبك+" بخصوص الرد على سقف أسعار النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إن بلاده لم تستشر مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" بخصوص ردها على السقف السعري الغربي المفروض على النفط الروسي.

وأشار بيسكوف إلى أن من حق روسيا السيادي اتخاذ ما تراه مناسبا للرد على مثل هذه "الإجراءات غير القانونية".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت مطلع الشهر على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، بهدف تقليل إيرادات موسكو من صادرات النفط، وبالتالي التأثير على قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وقال بيسكوف إن الاتصالات بين موسكو وتحالف "أوبك+"، الذي يضم كبار منتجي النفط على مستوى العالم بما في ذلك روسيا، مستمر إزاء قضايا أخرى.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، رد روسيا الذي طال انتظاره على السقف السعري الغربي، حيث وقّع مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية إلى الدول التي تطبق السقف السعري لمدة خمسة أشهر.

ومن المقرر أن تحظر روسيا اعتبارا من الأول من فبراير 2023.

وجاء في مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أنه "سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين"، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد قال في وصت سابق إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع 2023 ردا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير.

وقال نوفاك إن التخفيضات قد تصل إلى نحو 500-700 ألف برميل يوميا.