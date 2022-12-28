العالم اليوم - إصابات كورونا الحادة.. علاقة بين المرض وشيخوخة الدماغ

انتم الان تتابعون خبر إصابات كورونا الحادة.. علاقة بين المرض وشيخوخة الدماغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - استنتجت دراسة حديثة نشرتها مجلة "نيتشر" أن الإصابة الحادة بفيروس كورونا، يمكن أن تُسبّب ظهور علامات الشيخوخة في الدماغ.

ولاحظ الباحثون أن الجينات الرئيسية النّشطة في أدمغة كبار السن، نشطة أيضا في أدمغة الأشخاص الذين تعرضوا لكوفيد – 19.

وبعدما أصبح من المعروف أن الفيروس قد يتسبب في مشكلات بالجهاز التنفسي، يتبين اليوم أن العديد من المرضى الذين تعافوا من الإصابة به، قد يعانون بعض الأعراض العصبية، إذ أبلغ العديد من المرضى عن أعراض مرتبطة بالشيخوخة، مثل ضباب الدماغ، وقلة التركيز، وفقدان الذاكرة، والاكتئاب.

الخبراء أجروا تحليلا كاملا للقشرة الأمامية للدماغ، وهي منطقة أساسية للوظيفة الإدراكية، لدى أفراد مصابين بكوفيد - 19.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن كوفيد - 19، يرتبط بشيخوخة الدماغ، مما يؤكد أهمية المتابعة العصبية لدى الأفراد المتعافين.

ووفق الخبراء، فإن التغييرات في المسارات البيولوجية في الدماغ، التي لوحظت عندما يتقدم الشخص في العمر، لوحظت نفسها في المرضى الذين عانوا إصابة حادة بكوفيد - 19.