العالم اليوم - روسيا تتوقع تراجع إنتاج الغاز وصادراته "بنسبة ضخمة" في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك أن يتراجع إنتاج الغاز الروسي وصادراته خلال العام الجاري بنسبة كبيرة، بسبب توقف صادرات الغاز الروسي عبر خطي أنابيب "نورد ستريم".

وأضاف نوفاك، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن إنتاج الغاز الروسي وصادراته سيسجلان انخفاضا قويا، حيث سيقل إنتاج الغاز بنسبة 12 بالمئة مقارنة بعام 2021، وستنخفض الصادرات بنحو 25 بالمئة "وذلك يعود بشكل رئيسي إلى "أعطال العمل بالبينة التحتية الخاصة بتصدير الغاز"، حسب تعبيره.

إلا أنه توقع، من جهة أخرى، أن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال قد يرتفع بنسبة تتجاوز 8.7 بالمئة.

وقال نوفاك أيضا إن روسيا تخطط لتوسيع مرافق الموانئ لتزويد موارد الطاقة عن طريق البحر في غضون 3 سنوات.

وذكر أن صادرات الغاز الروسي في 2021 ارتفعت بنسبة 10 بالمئة إلى 763 مليار متر مكعب ونمت الصادرات بنسبة 3 بالمئة إلى 250 مليار متر مكعب.

وأكد نوفاك أن صادرات روسيا من الغاز قد تم إعادة توجيهها إلى آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي قد قال إن بلاده ستكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 490-500 مليون طن من النفط في عام 2023.

وأضاف في تصريحات سابقة أن روسيا ستنتج مثل هذه الكميات حتى في ظل الحظر النفطي الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر، وبعد إجراء مماثل بشأن المنتجات النفطية يبدأ العمل به في الخامس من فبراير.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت فرض حد أقصى على أسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولار للبرميل، في خطوة من المقرر أن يصدر الرد الرسمي عنها في مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام القادمة.

وقال نوفاك، في تصريحات الجمعة، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع 2023 ردا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير، كما قد توقف المبيعات إلى البلدان التي تدعمهم.