مقاطعة زابوريجيا: كييف تريد كسب الوقت لتعزيز قواتها

جدة - نرمين السيد - قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روجوف، إن اقتراح كييف لإجراء قمة سلام فى الأمم المتحدة جزء من استراتيجيتها لكسب الوقت اللازم لتعزيز قواتها على غرار اتفاقيات مينسك.





وأضاف روجوف، أن كييف تحتاج إلى وقفة عملية على ساحة المعارك وسط تعزيز مواقع القوات الروسية لإعادة تجميع قواتها وتلقى دعم عسكرى جديد من الغرب، مشيرا إلى أن استعداد كييف الوهمى للمفاوضات سيصبح سببا إضافيا للضغط الدولى على روسيا من الغرب. من جانبه كشف قائد مجموعة القوات الخاصة الروسية، أن قوات مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية تحاول بشكل يومى فحص الخط الأمامى للجبهة والهجوم على محور زاباروجيا، مشيرا إلى إحباط جميع محاولات العدو.

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