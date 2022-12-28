وزير الدفاع الفرنسى يتوجه إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى يونيو الماضى، زار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون كييف، وزارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا العاصمة الأوكرانية ثلاث مرات.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.