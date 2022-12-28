جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم سومى بشمال أوكرانيا، دميترو زيفيتسى، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت قصفا بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على ثلاث بلدات بالإقليم خلال الساعات الماضية.





وذكر زيفيتسكى، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن الروس أطلقوا النار على العديد من القرى الحدودية، بالإضافة إلى 10 قذائف هاون باتجاه بلدة شاليهين. وأضاف المسؤول الأوكرانى، أن القوات الروسية قصفت أيضا بلدة اسمان بالمدفعية، وتم تسجيل ثلاثة انفجارات بينما أصابت إحدى المقذوفات الروسية منزلا سكنيا ولكن لحسن الحظ، كان المدنيون يختبئون فى ملجأ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: روسيا تشن قصفا بالمدفعية الثقيلة على 3 بلدات فى الشمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.