العالم اليوم - بالتفاصيل.. منظمة الصحة تحذر من "دواء ملوث" في لبنان واليمن

انتم الان تتابعون خبر بالتفاصيل.. منظمة الصحة تحذر من "دواء ملوث" في لبنان واليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:22 صباحاً - حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من وجود "دفعة ملوثة" في لبنان واليمن، من دواء يستخدم في علاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان، أن الدفعة الملوثة تعود لدواء "ميتوتريكسات" بعيار 50 ملغ (METHOTREX 50mg) في إقليم المنظمة لشرق المتوسط.

وأوضحت أنه "تم العثور على الدفعة الملوثة في لبنان واليمن، بعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتلقون الدواء".

وأشارت إلى أن السلطات الصحية في البلدين، أجرت اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية، التي كشفت نتائجها وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa)، مما يدل على تلوث المنتجات.

التفاصيل

يندرج دواء "ميتوتريكسات" ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية.

هو عامل علاج كيميائي كابت لجهاز المناعة، يوصف لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.

عدوى الزائفة الزنجارية التي تصيب مجرى الدم، هي عدوى خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

يمكن لأي منتج ملوث يحقن مباشرة في الجسم، أن يشكل مخاطر شديدة على المرضى.

الدفعة الملوثة

شركة التصنيع لمنظمة الصحة العالمية، أكدت أن المعلومات المتعلقة برقم الدفعة وتاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليها في التنبيه، مطابقة لما يرد في سجلاتها الداخلية.

الشركة أكدت كذلك أنها "لم تحصل حتى الآن على عينات من المنتجات المشتبه فيها، لتجري عليها اختباراتها التأكيدية".

كان من المفترض أن يتم بيع هذه الدفعة حصريا في الأسواق الهندية، والكمية الموجودة في لبنان واليمن تم استيرادها من خارج سلسلة التوريد المنظمة، لذا فإن شركة التصنيع "لا يمكنها أن تضمن سلامة المنتج".

توصيات منظمة الصحة