العالم اليوم - سهم "لوبريف" ينخفض 6.6% مع بدء تداولاته في السوق السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 11:22 صباحاً - تراجع سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) بما يصل إلى 6.6 بالمئة عن سعر الطرح مع بدء تداولاته في السوق السعودية.

وجمعت لوبريف 4.95 مليار ريال (1.32 مليار دولار) هذ الشهر عبر بيع 30 بالمئة من أسهم الشركة للمستثمرين في طرح عام أولي جرى تسعيره عند الحد الأقصى من النطاق السعري.

وجرى تداول سهم لوبريف عند مستوى منخفض وصل إلى 92.5 ريال سعودي عند الفتح في البورصة السعودية (تداول) مقابل سعر الطرح البالغ 99 ريالا للسهم.

تأسست شركة لوبريف في عام 1976 في جدة كمشروع مشترك بين بترومين وشركة موبيل. وفي 2007 استحوذت شركة "جدوى الاستثمار"، ومقرها السعودية، على حصة 30 بالمئة من "لوبريف" من "إكسون موبيل".

وتشهد المملكة زيادة في الطروحات العامة الأولية منذ إدراج شركة النفط العملاقة أرامكو في 2019 في طرح قياسي بلغت قيمته 29.4 مليار دولار.

وأصبحت منطقة الخليج، التي جنت أرباحا كبيرة من ارتفاع أسعار النفط، بقعة مضيئة في أسواق رأس المال العالمية هذا العام إذ أدت برامج الخصخصة التي تقودها الحكومات إلى زيادة عمليات الطرح العام.