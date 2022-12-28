24 ساعة حرجة.. أوكرانيا تكشف آخر تطورات الحرب

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة القول "إنه خلال الساعات الـ24 الماضية، أصابت القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية موقع قيادة، وسبع مناطق لتركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية، ومستودعين للذخيرة، بالإضافة إلى هدف عسكرى مهم للروس".

وأضاف بيان الهيئة، أن الجيش الروسى شن خلال الساعات الـ24 الماضية، ضربة صاروخية ونفذ 33 هجوما بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، لا سيما على أهداف مدنية فى خيرسون.

ويواصل الروس القيام بعمليات هجومية فى منطقتى باخموت وأفدييفكا ويحاولون تحسين موقعهم التكتيكى فى منطقة ليمان.

وفى الوقت نفسه، صد الجنود الأوكرانيون هجمات روسية خارج مستوطنات بلوشانكا وشيرفونوبيفكا فى منطقة لوجانسك وسبيرن وياكوفليفكا وسوليدار وباخموتسكى وبيدهورودنى وباخموت وأندرييفكا وكليششيفكا وأفدييفكا وفوديان ومارينكا وبوبييدا فى منطقة زوليتس.

ولا يزال الوضع مستقرا فى اتجاهات فولين وبوليسيا وسيفرسشينا وسلوبوزهانشينا، مع عدم وجود علامات على تشكيل العدو مجموعات ضاربة.

وفى اتجاهات أخرى، يدافع الروس عن الخطوط التى كانت محتلة سابقا، ويركز جهوده على كبح أعمال وحدات قوات الدفاع الأوكرانية.

ولا يزال هناك خطر لشن الروس ضربات جوية وصاروخية على البنية التحتية الحيوية للبلاد.

وفى الليلة الماضية، ضربت القوات الأوكرانية مواقع روسية بالقرب من تشابلينكا فى منطقة خيرسون، مما أسفر عن مقتل حوالى 50 روسيا.

وقضت قوات الدفاع الأوكرانية على حوالى 103220 من الروس فى الفترة من 24 فبراير الماضى إلى 27 ديسمبر الجارى، من بينهم 620 أمس فقط وفقا للبيان.