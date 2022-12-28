الصين.. ارتفاع الطلب على القروض فى 2022

جدة - نرمين السيد - وقال البنك مستشهدا بنتيجة مسح أجرى على موظفى الإدارة العليا لحوالى 3200 مؤسسة مصرفية فى البلاد، إن المؤشر الذى يقيس الطلب الإجمالى على القروض بلغ 59.5% فى الربع الرابع من هذا العام، بارتفاع 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، حسبما ذكرت القناة الإخبارية.
وكشف المسح أن الطلب على القروض فى كل من قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات ارتفع فى الربع الرابع من العام الجارى.
وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن البنك المركزى فى وقت سابق من هذا الشهر، أن قطاع الشركات فى البلاد سجل طلبا متزايدا على الائتمان فى نوفمبر، مما يشير إلى تحسن معنويات السوق.
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