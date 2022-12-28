العالم اليوم - النفط يتراجع وسط مخاوف زيادة إصابات كورونا في الصين

انتم الان تتابعون خبر النفط يتراجع وسط مخاوف زيادة إصابات كورونا في الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 10:24 صباحاً - تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بفعل مخاوف من أن يعرقل ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، التعافي الاقتصادي للبلد الآسيوي مع تخفيفه لقيود الجائحة بما يحد من نمو الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 68 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 83.65 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 79.07 دولار للبرميل.

وفي ظل معنويات التفاؤل التي تسيطر على السوق سجل الخامان أعلى مستوياتهما الأسبوعية في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء بعدما قالت الصين إنها ستكف عن إلزام القادمين إليها بدخول الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير في خطوة رئيسية تجاه تخفيف القيود الصارمة على حدودها.

وقال ليون لي المحلل في سي.إم.سي ماركتس "حتى مع تخفيف الصين لقيود كوفيد، من الصعب تعافي الطلب على المدى القصير في ضوء التراجع الحاد للأنشطة الخارجية بسبب (الأعداد) الكبيرة لحالات العدوى".