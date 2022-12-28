نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة 2023 هنا الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اليوم وزارة الدفاع عن فتح رابط تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توافر عدد من الوظائف الطبية والصحية والتقنية للعمل في عدة محافظات بالمملكة وحددت الشروط العامة للتسجيل في الوظائف، وكذالك التخصصات المطلوبة للتسجيل ومواعيد فتح موقع تسجيل وظائف الخدمات الطبية أمام الراغبين في التقديم، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم كل تفاصيل الوظائف العسكرية الجديدة، وألية وخطوات التسجيل بها وكافة التفاصيل فتابعونا من خلال السطور القادمة لمعرفة المزيد.

متابعينا داخل المملكة وجب التنبيه على أهم شروط التقديم ومتطلباته وهو أن تكون البيانات التي يسجلها مقدم الطلب مطابقة لبيانات لبيانات الجهات المعنية ذات الشأن، وفي حال أن كانت البيانات غير مطابقة سيتم أستبعاد الطلب ف5وراً دون إبداء أي أسباب.

رابط تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للتقديم talents.msd.med.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.

تحديد وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

أختيار الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلك العلمي.

ملء أستمارة التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة.

النقر على تأكيد البيانات ثم إرسال الطلب والإحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة الجديدة

جاء في إعلان التوظيف الأماكن التي سيتم العمل بها وهي مدن “الظهران/ مدينة جدة/ شرورة/ نجران” وكذالك التخصصات المطلوبة للتقديم وهي كما يلي.

التخصصات المطلوبة للتسجيل في الوظائف

علوم الحاسب. هندسة الحاسب. نظام المعلومات الإدارية. أمن المعلومات. الأمن السيبراني. تخصصات صحية وطبية. أو ما يعادلها.

الوظائف المطلوبة

“مبرمج حاسب ألي/ مهندس شبكات/ مبرمج نظم معلومات المختبر/ أخصائي أمن معلومات/ طبيب أستشاري مسالك بولية/ طبيب نائب طب أطفال/ فني مراقب وبائيات/ فني عمليات جراحية/ فني تمريض/ فني تمريض سحب دم/ أخرى”

ما هي أماكن العمل ؟

مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

مستشفى القوات المسلحة بمدينة نجران.

شروط تقديم وظائف الخدمات الطبية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية في الخارج أثناء خدمة الوطن. الحصول على المؤهل والتخصص المطلوب للتقديم في الوظائف. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. الحصول على الشهادات الطبية المطلوبة في التقديم على الوظائف الطبية.

موعد التقديم

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.