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عمر شويل - جدة نتائج الطلاب الكويت متوسط 2022 / 2023 رسمياً بالخطوات بالرقم المدني، حيث انتهت اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر 2022، وفقاً للضوابط والشروط التي حددتها وزارة التعليم الكويتية، ولم يتم رصد أي مخالفات أثناء فترة الاختبارات، فى الوقت ذاته كشفت وزارة التعليم الكويتية عن بدء رفع درجات طلاب المتوسط للعام الدراسي 2022/2023 على موقع المربع الكويتي ” وزارة التربية الكويتية” لهذا نوضح إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2022 بالخطوات.

نتائج الطلاب الكويت متوسط 2022 / 2023 رسمياً بالخطوات بالرقم المدني

فى ظل ترقب الملايين من أبناء وبنات طلاب وطالبات المدارس على نتيجة الفصل الدراسي الأول، أعلنت وزارة التربية أن آلية الحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول تتم عن طريق تسجيل الرقم المدني ورقم المسلسل، حيث يعد موقع المربع الكويتي apps1.moe.edu.kw الموقع الرسمي الوحيد الذي له حق الإعلان عن نتائج جميع الفصول الدراسية في الكويت، لهذا يستعرض موقع ثقفني خطوات الإطلاع على النتائج من المربع الكويتي، كما نقدم لكم فيديو توضيحي لآلية الحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول بالرقم المدني.



خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب المتوسط الكويت 2022

تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول بالرقم المدني عن طريق إتباع الخطوات التالية:

رابط نتائج طلاب الكويت 2022

كما أوضحنا لكم في الفقرة السابقة خطوات الإطلاع على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2022، نكشف لكم الرابط الرسمي لموقع المربع الكويتي 2022، والذي من خلاله تجد العديد من الخدمات الإلكترونية التعليمية المتعلقة بطلاب وطالبات المراحل التعليمية في الكويت، سواء كانت المرحلة الدراسية الابتدائي أو المتوسطة أو العاشر والحادي عشر أو نتائج الثانوية العامة الكويتية وذلك لكافة الفصول الدراسية لهذا العام الدراسي 2022/ 2023.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير المفصل عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني والذي قمنا فيه بشرح نتائج الطلاب الكويت متوسط 2022 / 2023 رسمياً بالخطوات بالرقم المدني.