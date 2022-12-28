الصين تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 09:33 صباحاً - ذكر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أن بر الصين الرئيسي سجل ثلاث وفيات جديدة بمرض كوفيد-19 في 27 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع وفاة واحدة في اليوم السابق.

وقال مسؤولون أمريكيون أمس الثلاثاء إن الحكومة الأمريكية قد تفرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كوفيد-19 على المسافرين الوافدين إلى الولايات المتحدة من الصين بسبب مخاوف من “نقص شفافية البيانات” الواردة من بكين.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت اليابان والهند وماليزيا تكثيف القواعد للوافدين من الصين في الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك.