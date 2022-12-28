ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى الفلبين إلى 25 قتيلا

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن ما يقرب من 400 ألف شخص قد تضرروا جراء هذه الأمطار والفيضانات، ولا يزال أكثر من 81 ألفا يتواجدون فى الملاجئ المؤقتة.
وأضافت الشبكة الأمريكية، أن 9 أشخاص على الأقل قد أصيبوا خلال هذه الفيضانات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة من بين إجمالى 25 حالة فى منطقة "مينداناو الشمالية" فى حين أن 12 شخصا من المفقودين هم من منطقة "بيكول" الشرقية.
وقد تضرر 1196 منزلا و12 جسرا من الفيضانات بالإضافة إلى تضرر العديد من الطرق، ذلك فى الوقت الذى مازالت تعانى فيه بعض المناطق من انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه.
يشار إلى أنه فى كل عام، يضرب حوالى 20 إعصارا وعاصفة الفلبين، وهى واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية.
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