جدة - نرمين السيد - ورجح المدير التنفيذى للوكالة، فاتح بيرول، فى تصريحات، أن يؤدى نقص إمدادات الغاز الروسى أو انقطاعها إلى خفض الاحتياطات فى منشآت التخزين الأوروبية بنحو 30% شتاء العام المقبل.
وأقر بيرول صعوبة تعويض هذا النقص فى ظل الطلب المتزايد على الغاز الروسى من دول عديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوكالة الدولية للطاقة: تعويض الغاز الروسى أمر صعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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