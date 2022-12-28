الوكالة الدولية للطاقة: تعويض الغاز الروسى أمر صعب

جدة - نرمين السيد - ورجح المدير التنفيذى للوكالة، فاتح بيرول، فى تصريحات، أن يؤدى نقص إمدادات الغاز الروسى أو انقطاعها إلى خفض الاحتياطات فى منشآت التخزين الأوروبية بنحو 30% شتاء العام المقبل.

وأقر بيرول صعوبة تعويض هذا النقص فى ظل الطلب المتزايد على الغاز الروسى من دول عديدة.