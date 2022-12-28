بولندا: قدمنا مساعدات لأوكرانيا بقيمة 9 مليارات دولار منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب رئيس صندوق التنمية البولندى بارتوش ماركزوك، اليوم الأربعاء، أنه منذ بداية العملية الروسية الشاملة فى أوكرانيا، قدمت بولندا والبولنديون لأوكرانيا والشعب الأوكرانى ما يتراوح بين 35-40 مليار زلوتى بولندى (8-9 مليارات دولار) من المساعدات.





وقال ماركزوك -فى تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعى- إنه تم توفير ما يقرب من 10 مليارات زلوتى بولندى (حوالى 2.3 مليار دولار) فى شكل أسلحة و10 مليارات زلوتى بولندى أخرى (حوالى 2.3 مليار دولار) كانت مساعدة من البولنديين العاديين. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 6 مليارات زلوتى بولندى (حوالى 1.4 مليار دولار) من ميزانية بولندا لمساعدة الأوكرانيين، وبلغت المساعدات من هيئات الحكم الذاتى المحلية والمنظمات غير الحكومية حوالى 10 مليارات زلوتى بولندى (2.3 مليار دولار). من جانبها أشارت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إلى أن بولندا تعد من بين الدول التى قدمت أكبر قدر من المساعدة لأوكرانيا خلال الحرب. فى حين تعد وارسو المحور اللوجستى الرئيسى لتقديم المساعدة لأوكرانيا.

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