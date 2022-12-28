«القاهرة الإخبارية»: رئيس كوريا الشمالية يكشف عن أهداف 2023 العسكرية

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، عن أهداف عسكرية جديدة لجيش بلاده لعام 2023، ملمحا إلى عام آخر من اختبارات الأسلحة المكثفة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





واستعرض كيم، خلال اجتماع حزب العمال الحاكم، الوضع الصعب الذى نشأ فى الآونة الأخيرة فى شبه الجزيرة الكورية، والمشهد السياسى الأوسع نطاقا، كما حدد مبادئ الشؤون الخارجية واتجاه النضال ضد العدو الذى يجب على حزبه وحكومته الالتزام به من أجل حماية الحقوق السيادية والدفاع عن المصالح الوطنية. وبحسب القناة الإخبارية، جرى طرح أهداف أساسية جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية التى سيتم السعى وراءها بقوة فى عام 2023 استعدادا لتقلبات متنوعة فى الوضع السياسى. يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت عددا غير مسبوق من الصواريخ هذا العام، وتم تصميم العديد من عمليات الإطلاق لتطوير أسلحة استراتيجية ذات "أولوية قصوى" بموجب خطة مدتها خمس سنوات تم وضعها فى مؤتمر حزب العمال فى أوائل عام 2021. وتشمل القائمة أسلحة نووية تكتيكية وصاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات ورؤوسا حربية فرط صوتية وغواصات تعمل بالطاقة النووية وقمرا صناعيا للاستطلاع.

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