واشنطن تتعهد بمواصلة العمل لإعادة الأمريكيين المعتقلين ظلما حول العالم

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة تتعهد بمواصلة العمل يوميا لإعادة كل رعاياها المحتجزين كرهائن أو الذين اعتقلوا ظلما فى جميع أنحاء العالم، إلى البلاد.





وكتب بلينكن فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أمس الثلاثاء: "تمكنا هذا العام من إعادة مواطنين أمريكيين إلى أرض الوطن من روسيا وإيران وفنزويلا وبورما وأفغانستان وهايتى ودول أخرى". وكان بلينكن قد أبلغ عائلات المحتجزين يونيو لماضى بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن على علم بكل حالة من حالات أحبائهم، مؤكدا أهمية استمرار التواصل المنتظم مع هؤلاء الأسر.

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