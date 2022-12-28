العالم اليوم - أسوة بوالده.. رونالدو الابن يترك فريق شباب مانشستر يونايتد

انتم الان تتابعون خبر أسوة بوالده.. رونالدو الابن يترك فريق شباب مانشستر يونايتد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 09:26 صباحاً - تبع كريستيانو رونالدو الابن خطى والده وخرج من مانشستر ليلتحق مجددا بفريق ريال مدريد، بينما يبحث "الأب" الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات عن ناد جديد.

وجاء رحيل كريستيانو رونالدو الابن عن فريق شباب مانشستر يونايتد بعد إنهاء عقد والده في أولد ترافورد.

وكان النجم البرتغالي، البالغ من العمر 37 عاما، أجرى مقابلة نارية في منتصف ديسمبر انتهت باختياره هو وناديه السابق الآن قطع العلاقات.

وكان ابنه، كريستيانو، يلعب في أكاديمية النادي، لكنه تركها منذ ذلك الحين وعاد إلى صفوف شباب ريال مدريد، حيث لعب سابقًا.

وعكست مسيرة كريستيانو جونيور المهنية للشباب إلى حد كبير مسيرة والده، الانتقال من مدريد إلى يوفنتوس ثم مانشستر، وعاد الآن إلى لوس بلانكوس، حيث كان والده يتدرب من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.

وكان رونالدو قد أكد سابقاً على آماله وتطلعاته لابنه في عام 2016: "أريد ابني أن يكون لاعبًا. أنا لاعب كرة قدم وأريده أن يكون كذلك. أعتقد أن لديه شيئًا من الرياضيين فيه. هو يتمتع بخصائص رياضية. من الواضح أنه صغير جدًا، وطفل، وعمره 5 سنوات فقط، لكنه يحب كرة القدم، وهذه ميزة كبيرة".

وأضاف رونالدو الأب: "لدي 30 كرة في المنزل. إنه دائمًا مع الكرة وهو يحبها. لكنني لن أجبره على أن يكون لاعبًا لأنه يأتي بشكل طبيعي. يجب أن يكون اختياره. سيكون ما يريده، لن أدفعه على الإطلاق. لكن من الواضح أنني أريد كريستيانو أن يكون لاعباً. الأفضل، مثل والده".

وكان كريستيانو الابن قد دعا سابقًا والده إلى الاستمرار في اللعب حتى يتمكنوا من تزيين الملعب معًا.

وقال في عام 2019: "كريستيانينو يضغط علي أحيانًا ويقول: أبي، استمر في اللعب لبضع سنوات أخرى حتى نتمكن من اللعب معًا. سيكون الأمر صعبًا، حتى لو كان لا يزال أمامي بضع سنوات لأعطيها".