باكستان تعلن اعتقال 5 أشخاص

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الباكستانية، أمس الثلاثاء، أنها اعتقلت 5 أشخاص مشتبه بارتكابهم التفجير الذى وقع الأسبوع الماضى فى العاصمة إسلام آباد بسيارة مفخخة وأسفر عن مقتل ضابط شرطة.





ووفقًا لشبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، قال وزير داخلية باكستان، رانا سناء الله، فى تغريدة على "تويتر"، إن من بين المعتقلين منفذ التفجير الذى وصل إلى مدينة روالبندى من منطقة قبلية سابقة فى كورام. ولم يكشف رانا عن هوية المعتقلين عن المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

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