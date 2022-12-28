الخارجية الروسية تحذر من عواقب إمداد أوكرانيا بـ الأسلحة الرقمية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن نائب وزير الخارجية الروسى، أوليج سيرومولوتوف، تصرياحات قال خلالها إن الناتو من خلال أوكرانيا، يوزع أسلحة رقمية بشكل لا يمكن السيطرة عليها، وهو أمر محفوف بعواقب يصعب التنبؤ بها على العالم بأسره.

وأضاف: "من الضرورى أن نفهم بوضوح أن التهديدات التى تشكلها أوكرانيا فى مجال المعلومات ذات طبيعة عالمية".

كما أشار نائب وزير الخارجية إلى أن الناتو يقوم الآن بتوزيع للأسلحة الرقمية بدون مراقبة عبر أوكرانيا، وهذا التصرف محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها لجميع أعضاء المجتمع الدولى، مضيفا أنه إذا كانت روسيا اليوم هى الهدف فغدا أى دولة أخرى معارضة لواشنطن يمكن أن تكون فى مكاننا.

وفى وقت سابق قال الدبلوماسى الروسى، إن عدد الهجمات الإلكترونية ضد المراكز المعلوماتية الروسية زاد بعد بدء العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه الهجمات مصدرها بشكل رئيسى من بلدان أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبى.