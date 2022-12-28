مجلس الأمن يدين قرار طالبان بشأن عمل المرأة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، أصدر مجلس الأمن بيانًا، أمس الثلاثاء، قال فيه إن حظر طالبان عمل النساء فى المنظمات غير الحكومية يتناقض مع العهود التى قطعتها الحركة للشعب الأفغانى ومع توقعات المجتمع الدولى.

وطالب مجلس الأمن الدولى بمشاركة كاملة ومتساوية وذات معنى للنساء والفتيات فى أفغانستان. وطالب المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، فواكر تورك، بضرورة إلغاء حركة طالبان، على الفور لسياساتها التى تستهدف النساء والفتيات فى أفغانستان، منددا بعواقبها "الرهيبة"، بحسب وصفه.

وقال تورك فى بيان: "لا يمكن لأى دولة أن تتطور -فى الواقع- على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى مع استبعاد نصف سكانها".

وأضاف أن "هذه القيود التى يتعذر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدى فقط إلى زيادة معاناة جميع الأفغان، بل أخشى أنها ستشكل خطرا خارج حدود أفغانستان". وتابع مشيرا إلى أن السياسات تخاطر بزعزعة استقرار المجتمع الأفغانى.

وحث المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، فولكر تورك، السلطات فى أفغانستان على ضمان احترام وحماية حقوق جميع النساء والفتيات، فى أن يُنظر إليهن ويُستمع إليهن ويشاركن ويساهمن فى جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلد.