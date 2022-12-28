تقرير: ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 35.8 مليار يورو خلال 2022

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقرير، سجلت هذه الصادرات ثانى أعلى قيمة لصادرات الأسلحة فى تاريخ ألمانيا الاتحادية، بعد أن سجلت البلاد العام الماضى صادرات بقيمة 35.9 مليار يورو.
وأضاف التقرير أن وزارة الاقتصاد الألمانية ردت على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار سيفيم داجدلين، بشأن ذلك، بالقول إن أكثر من ربع الأسلحة والمعدات العسكرية التى تم تسليمها فى الفترة من 1 يناير حتى 22 ديسمبر 2022 ذهب إلى أوكرانيا.
وأشار إلى أن ذلك جاء على خلفية تراجع المستشار الألمانى أولاف شولتز عن التزامه بحظر تسليم أسلحة لمناطق الحروب، وذلك فى خطابه الذى ألقاه بعد أيام قليلة من بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 27 فبراير الماضى.
وأضاف أنه منذ ذلك الحين، تمت الموافقة على توريد أسلحة لأوكرانيا بقيمة 24.2 مليار يورو، ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية المرتفعة لتراخيص التصدير لا ترجع فقط إلى ذلك، فحتى بدون أوكرانيا، تمت الموافقة على صادرات تزيد قيمتها عن ستة مليارات يورو، وللمقارنة على مدار 16 عاما من حكم المستشارة أنجيلا ميركل تم تجاوز علامة الستة مليارات خمس مرات فقط.
وفى قائمة أهم البلدان المستقبلة للأسلحة الألمانية، حل بعد أوكرانيا أربع دول أعضاء فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) هى هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا والمجر، بالإضافة إلى أستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
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