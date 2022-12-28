بعد مصرع 28 شخصا بسبب العاصفة الثلجية.. الأمريكيون يستعدون للفيضانات

جدة - نرمين السيد - تستعد مدينة بافالو بولاية نيويورك الأمريكية لاستقبال بضع بوصات من الأمطار، بالإضافة إلى ما يقرب من أربعة أقدام من الثلوج التى غطت غرب الولاية منذ أواخر الأسبوع الماضى، وذلك بعد مصرع 28 شخصًا فى العاصفة الثلجية التى ضربت الولايات المتحدة.





ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ظل حظر القيادة ساريًا فى مدينة بافالو بـ نيويورك، وهى مدينة يبلغ عدد سكانها حوالى 276 ألف شخص، وظل ما يقرب من 5 آلاف شخص بدون كهرباء. وبدأ السكان فى الخروج بحثًا عن الطعام والإمدادات مع إعادة فتح بعض متاجر الطعام المحلية. وتحثت السلطات الأمريكية الناس على الابتعاد عن الطرقات بسبب مخاوف من أن تعيق حركة المرور جهود الإنقاذ.

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