بلينكن يتعهد بالعمل على دعم البنية التحتية للطاقة الكهربائية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تعهد أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، مجدَّدًا، بالعمل الدؤوب مع مجموعة السبع وشركاء آخرين لإصلاح واستبدال والدفاع عن البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا فى الوقت الذى تواجه فيه شتاءً قاسياً فى ظل الحرب مع روسيا.





ووفقًا لقناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، فإن دفعة أولية من المعدات الكهربائية الأمريكية قد وصلت إلى أوكرانيا وتضمنت أجهزة ضخمة مثل قواطع الدوائر والمرحلات وأجهزة الفصل. وأضافت القناة أن هذا الدفعة تُعد جزءًا من تعهد بملايين الدولارات من جانب إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن للمساعدة فى دعم الطاقة الكهربائية داخل أوكرانيا.

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