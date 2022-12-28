ضبط 6 أنفاق لـ داعش فى مدينة عراقية

جدة - نرمين السيد - وأوردت قناة "السومرية نيوز" عن الخلية بيانًا قالت فيه: "اعتمادًا على معلومات استخبارية دقيقة وبمشاركة قوة من الفرقة العشرين بعد البحث والتفتيش تم العثور على 6 أنفاق عميقة وكبيرة المساحة تابعة لعناصر عصابات داعش الإرهابية فى قضاء "الحضر" قرية "المتياها".
وأضافت الخلية أنه تم التعامل مع هذه الأنفاق حسب القواعد المعمول بها.
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