ضبط 6 أنفاق لـ داعش فى مدينة عراقية

جدة - نرمين السيد - وأوردت قناة "السومرية نيوز" عن الخلية بيانًا قالت فيه: "اعتمادًا على معلومات استخبارية دقيقة وبمشاركة قوة من الفرقة العشرين بعد البحث والتفتيش تم العثور على 6 أنفاق عميقة وكبيرة المساحة تابعة لعناصر عصابات داعش الإرهابية فى قضاء "الحضر" قرية "المتياها".

وأضافت الخلية أنه تم التعامل مع هذه الأنفاق حسب القواعد المعمول بها.