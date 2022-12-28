Moe.Edu.kw الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم لنتائج الطلاب، المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والذي أعلن عن موعد نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وتوفر الوزارة أربعة طرق يمكن من خلالها استخراج نتائج الطلاب، إلكترونيا وورقيا كذلك.

آخر موعد معلن عن ظهور نتائج الطلبة (ابتدائي – متوسط)

قام موقع وزارة التعليم بدولة الكويت بإعلان موعد نتائج الطلبة، التعليم الابتدائي والمتوسط، وذلك بعد الانتهاء اليومي من التصحيح الإلكتروني لنتائج الطلاب، الذين قاموا بأداء الاختبارات حضوريا بالمدارس وأيضا الاختبارات الإلكترونية للمنازل، وقد أعلنت الوزارة انتهاء تصحيح كافة النتائج الاثنين 26 ديسمبر 2022.

[بالرقم المدني] 4 طرق لاستخراج نتائج الطلاب Moe.Edu.kw الابتدائي والمتوسط بالكويت 2022

متى تعلن نتائج المتوسط والابتدائي بالكويت؟

وقد سمحت المدارس في كافة المحافظات بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول حضوريا بالمدارس، مع عدم التشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كرونا، ولم يتم التشديد في لبس الكمامات أو شرط الحضور بشهادة الحصول على التحصينات، وذلك مع تراجع أعداد الإصابات بالكويت والحصول على اللقاحات لجميع الطلبة.

انتهت اختبارات الفصل الأول في الابتدائي والمتوسط الاثنين 26 ديسمبر 2022.

يتم اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 إعلان نتائج ابتدائي ومتوسط إلكترونيا.

تتاح نتائج الطلاب بالمدارس ورقيا، بالحصول على شهادة الدرجات، من المدارس غدا الأربعاء، 28 ديسمبر 2022.

يتم الإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر بعد الانتهاء من اختبارات الطلاب الخميس 30 ديسمبر 2022.

أسماء المدارس التي رفعت نتائج الطلبة عبر موقع وزارة التربية والتعليم Moe.Edu.kw؟

مدارس بنات بنين مدرسة أحمد عيسى السعد.

مدرسة محمود شوقي الابتدائية

مدرسة عقيل بن أبي طالب للبنين

مدرسة حمد بن الخالد الابتدائية

مدرسة أم الفضل للبنات

مدرسة غزية بنت جابر

مدرسة أم ايمن

مدرسة الفضل

مدرسة هند بنت أساس

مدرسة عزه بنت الحارث مدرسة عقيل بن أبي طالب للبنين

مدرسة حمد بن الخالد الابتدائية

مدرسة محمد بن عبد الله على الصانع

مدرسة قتيبه بن مسلم

مدرسة ابن خلدون

مدرسة أبو ذر الغفاري للبنين

مدرسة الملا الصالح

مدرسة أبو حذيفة للبنين.

كيف أطلع نتائج الطلبة بالكويت؟