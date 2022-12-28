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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [بالرقم المدني] 4 طرق لاستخراج نتائج الطلاب Moe.Edu.kw الابتدائي والمتوسط بالكويت 2022 في المقال التالي
Moe.Edu.kw الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم لنتائج الطلاب، المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والذي أعلن عن موعد نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وتوفر الوزارة أربعة طرق يمكن من خلالها استخراج نتائج الطلاب، إلكترونيا وورقيا كذلك.
آخر موعد معلن عن ظهور نتائج الطلبة (ابتدائي – متوسط)
قام موقع وزارة التعليم بدولة الكويت بإعلان موعد نتائج الطلبة، التعليم الابتدائي والمتوسط، وذلك بعد الانتهاء اليومي من التصحيح الإلكتروني لنتائج الطلاب، الذين قاموا بأداء الاختبارات حضوريا بالمدارس وأيضا الاختبارات الإلكترونية للمنازل، وقد أعلنت الوزارة انتهاء تصحيح كافة النتائج الاثنين 26 ديسمبر 2022.
[بالرقم المدني] 4 طرق لاستخراج نتائج الطلاب Moe.Edu.kw الابتدائي والمتوسط بالكويت 2022وقد سمحت المدارس في كافة المحافظات بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول حضوريا بالمدارس، مع عدم التشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كرونا، ولم يتم التشديد في لبس الكمامات أو شرط الحضور بشهادة الحصول على التحصينات، وذلك مع تراجع أعداد الإصابات بالكويت والحصول على اللقاحات لجميع الطلبة.
متى تعلن نتائج المتوسط والابتدائي بالكويت؟
- انتهت اختبارات الفصل الأول في الابتدائي والمتوسط الاثنين 26 ديسمبر 2022.
- يتم اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 إعلان نتائج ابتدائي ومتوسط إلكترونيا.
- تتاح نتائج الطلاب بالمدارس ورقيا، بالحصول على شهادة الدرجات، من المدارس غدا الأربعاء، 28 ديسمبر 2022.
- يتم الإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر بعد الانتهاء من اختبارات الطلاب الخميس 30 ديسمبر 2022.
أسماء المدارس التي رفعت نتائج الطلبة عبر موقع وزارة التربية والتعليم Moe.Edu.kw؟
|مدارس بنات
|بنين
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كيف أطلع نتائج الطلبة بالكويت؟
- يمكن للطالب أو ولي الامر الولوج عبر رابط نتائج الطلاب بوزارة التربية والتعليم بالمربع الإلكتروني للنتائج.
- يمكن أن يتم تحميل تطبيق سهل والذي يتم تنزيله على الهاتف النقال لجميع خدمات الكويت ونتائج الطلاب لجميع المراحل.
- ويقوم موقع وزارة التربية والتعليم بتوفير تطبيق موقع وزارة التربية والتعليم بالكويت.
- يقوم ولي الأمر بتنزيل التطبيق على الهاتف الذكي.
- يتم فتح التطبيق وتسجيل اسم الطالب ثلاثي.
- يقوم بتسجيل الرقم المدني.
- يتم استكمال كافة البيانات ثم يبدأ الاستعلام.
- وتكون الخطوة الرابعة هو التوجه للمدرسة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 للحصول على الشهادة الورقية بالدرجات.
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